ЗАЗ представил на столичном автошоу обновленную модель Slavuta (фотогалерея)

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей - Запорожский автомобилестроительный завод ("ЗАЗ") в рамках Столичного автошоу, которое прошло 28-29 мая, представил прототип Slavuta Nova.

Согласно сообщению пресс-службы компании, также были представлены модификации автомобиля "ЗАЗ Vida" для полицейской и медицинской служб.

Отметим, что автомобиль "ЗАЗ Славута" производился с 1999 по 2011 год. Всего было произведено 140 тысяч автомобилей этой модели.

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Как сообщал УНИАН, с начала года "ЗАЗ" выпустил всего 4 легковых автомобиля.

По итогам 2015 года "ЗАЗ" сократил чистый убыток в 2,4 раза - до 1,195 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод ("ЗАЗ", г. Запорожье) - автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".

Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, обладает полным циклом собственного производства. Корпорация владеет контрольным пакетом акций "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входят более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины.