Украина предложила США совместно производить ракетные двигатели для замены российских

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в совместной с Украиной разработке и производстве ракетных двигателей для замены российских, от которых полностью зависит космическая отрасль США.

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Об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Любомир Сабадош, комментируя результаты визита украинской делегации в США 23-27 мая.

"Мы предложили свои возможности по поводу реализации совместной разработки для производства жидкостного двигателя, который сегодня закупается в Российской Федерации. Со стороны наших партнеров существует понимание, что эта задача является достаточно сложной, но мы можем с ней справиться, и обсуждение будет проходить на уровне профессиональных специалистов", - сказал Сабадош.

Он также добавил, что в ходе переговоров стороны должны обсудить сроки разработки, проведение тестовых испытаний, а также объемы финансирования.

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"Со стороны специалистов США была предоставлена следующая информация: «Мы заинтересованы в том, чтобы были альтернативные поставщики двигателей. Мы понимаем, что этот проект не может быть реализован завтра". Украинская сторона передала позицию КБ "Южное" по поводу проведения переговоров и обсуждения условий, на которых будет построена кооперация, стоимость, сроки", - сказал он, добавив, что следующие переговоры между сторонами пройдут в ноябре в Киеве.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе руководство Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) провело переговоры с Национальным управлением по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) для углубления сотрудничества между Украиной и США и реализации совместных проектов в космической сфере.