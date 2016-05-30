"АвтоКрАЗу" продлили разрешение на экспорт авто военного назначения

Государственная служба экспортного контроля продлила крупнейшему в Европе производителю грузовых автомобилей Кременчугскому автомобильному заводу "АвтоКрАЗ" действие статуса спецэкпортера до июня 2019 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, с сегодняшнего дня Госслужба экспортного контроля продлила полномочия на право экспорта автомобилей КрАЗ военного назначения и импорта товаров военного назначения для нужд производства предприятия до 1 июня 2019 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, статус спецэкспортера был получен "АвтоКрАЗом", согласно постановлению Кабинета министров Украины №1283 от 31 октября 2007 года. Эти полномочия позволяют предприятию осуществлять непосредственную международную передачу военных товаров без привлечения государственных спецэкспортеров.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году "АвтоКрАЗ" увеличил производство грузовых автомобилей на 1% - до 1,401 единицы.

В 2015 году завод увеличил чистый убыток в 2,4 раза - до 371,5 миллиона гривень с 148 миллионов гривень в 2014 году. По итогам 2014 года "АвтоКрАЗ" получил чистый убыток в размере 148 миллионов гривень против 19,79 миллиона гривень чистой прибыли в 2013 году.

Справка УНИАН. ПАО "АвтоКрАЗ" - крупнейший в Европе производитель и поставщик грузовых автомобилей гражданского и специального назначения, запасных частей к ним, прицепов и полуприцепов.