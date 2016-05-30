Украина готова судиться с Бразилией из-за ракетоносителя "Циклон-4"

Украина готова в международном суде требовать от Бразилии компенсацию за прекращение в одностороннем порядке программы по производству ракетоносителя "Циклон-4".

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Любомир Сабадош.

"Мы сейчас находимся в такой позиции - если не договоримся, то пойдем в суд. На сегодняшний день еще не все механизмы использованы для того что бы договорится", - сказал Сабадош.

При этом он не уточнил какой объем компенсации будет требовать Украина, отметив, что своим решением Бразилия нанесла Украине как политические, так и экономические убытки.

По словам Сабадоша, помимо обращения в суд Украина готова предложить два варианта решения данного вопроса.

"Первое, продолжить сотрудничество в рамках того договора, который уже есть. Мы даем сигнал что мы готовы вернуться к реализации проекта. А второе, если бразильская сторона не видит путей реализации со своей стороны тех обязательств, которые она брала на себя, то привлечь к реализации проекта инвестора", - сказал он.

При этом глава агенства добавил, что привлечь инвестора к такому проекту не проблема, поскольку он является экономически выгодным, а общая готовность проекта составляет 85-87%.

Он также добавил, что 31 мая запланирована встреча заместителя главы ГКАУ Александра Голуба с руководством Космического агенства Бразилии по этому вопросу.

Читайте такжеУкраина успешно испытала ракету тактического назначения

Справка УНИАН. "Циклон-4" – совместный с Бразилией проект украинского космического ракетного комплекса, куда должны были входить ракета-носитель "Циклон-4" и наземный комплекс, обеспечивающий проведение на космодроме работ по подготовке и запуску ракеты-носителя и полезной нагрузки. Запуск ракеты планировался с космодрома Алькантара (Бразилия), но старт ракеты неоднократно откладывался. Сначала он намечался на 2010 год, позже перенесен на 2013, затем на 2014. В мае 2015 года глава Государственного космического агентства Украины заявил, что Бразилия заморозила работы по проекту. Украинская сторона рассматривает возможность перенесения стартового комплекса ракеты из Бразилии в США.

По разным оценка Украина вложила в проект от 100 до 150 миллионов долларов.