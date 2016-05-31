Кабмин проверит "Электротяжмаш" на фирмы-прокладки в экспортных контрактах

Министерство экономического развития и торговли Украины инициирует проведение проверки на государственном предприятии "Электротяжмаш" в связи с тем, что в средствах массовой информации появилась информация о продаже в рамках экспортных контрактов на 2016 год продукции предприятия британским компаниям, которые перепродают ее конечным потребителям, в том числе российской "Элмаш-ЛТО".

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Минэкономразвития выступает за максимальную эффективность деятельности государственных предприятий и осуждает любые возможные проявления коррупции. Министерство обратилось в Госфининспекцию с просьбой проверить факты журналистского расследования. В рабочую группу Госфининспекции будут привлечены специалисты Минэкономразвития, СБУ и ГФС", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Минэкономразвития отметили, что назначение Жана-Андре Барбозы, ранее выбранного номинационным комитетом на должность директора "Электротяжмаша", проходит этап согласования.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Минэкономразвития объявило кадровые конкурсы по первым шести крупнейшим госкомпаниям: "Центрэнерго", "Укрэнерго", "Укрпочта", "Укрспирт", "Укрзализныця" и "Электротяжмаш". Номинационный комитет при Минэкономразвития отобрал победителей трех конкурсов и рекомендовал назначить поляка Войцеха Бальчуна на должность главы "Укрзализныци", Жана-Андре Барбозу – на должность главы госхолдинга "Электротяжмаш" и Игоря Смилянского – на должность главы "Укрпочты". 20 апреля Кабмин утвердил решение Номинационного комитета и назначил на должности Бальчуна и Смилянского.