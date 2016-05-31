Порошенко поздравил "Антонов" с 70-летием: Украина должна превратиться в мирового игрока на авиарынке (фото)

Украина должна превратиться из авиационного государства в игрока мирового уровня на авиационном рынке, считает президент Петр Порошенко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время мероприятий, посвященных 70-летию государственного предприятия «Антонов» в Киеве.

«Не случайно я объявил 2016 год годом Воздушных сил Украины. Перекомплектация будет опираться на производственные мощности «Антонова», - заявил Порошенко.

«Наша общая задача – превратить Украину из авиационного государства в авиационного игрока мирового уровня. То, как активно продвигаются сегодня самолеты «Антонова» по всему миру, дает мне основания и твердую убежденность в реальности этой задачи - превратить самолетостроение в стратегическую отрасль украинской экономики», - сказал президент.

Госпредприятие «Антонов» - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия – самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.