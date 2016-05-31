Порошенко увидел возможности строительства второй "Мрии" и самолета Ан-70

Президент Украины Петр Порошенко поручил изучить возможности достройки и дальнейшего использования вторых экземпляров самолетов Ан-225 «Мрия» и Ан-70, которые находятся в стадии сборки на государственном предприятии «Антонов».

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Об этом Порошенко сказал в ходе посещения предприятия в рамках празднования 70-летия авиахолдинга.

«Сегодня мы увидели возможности строительства еще одной «Мрии» и самолета Ан-70. Я ставлю задачу: просчитать все возможности (достройки – УНИАН), внимательно изучить рынок и доложить мне», – сказал Порошенко, добавив, что перевооружение Военно-воздушных сил Украины будет также осуществляться на мощностях предприятия «Антонов».

Президент напомнил, что самолеты «Антонов» сегодня востребованы в мире. «Наконец-то мы подписали контракты на поставку украинских самолетов в Саудовскую Аравию. Наконец-то во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы договорились о том, что Азербайджан покупает украинские самолеты «Антонов». Наконец-то Министерство обороны впервые за много лет заказывает новые «антоновские» самолеты», – сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2015 года госпредприятие «Антонов» и аравийская компания Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) самолетостроительного комплекса и производству самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого экземпляра Ан-132D проходит на мощностях «Антонова» в Киеве. По оценкам «Антонова», потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц. В октябре 2015 года был подписан контракт на поставку двигателей PW150A компании Pratt & Whitney для самолета-демонстратора Ан-132D. В марте текущего года «Антонов» подписал контракт с американской компанией Honeywell International Inc. на поставку бортовой электроники для Ан-132D.

В начале мая текущего года Ан-225 «Мрия» производства ГП «Антонов» совершил первый коммерческий рейс в Австралию, сделав по пути 4 остановки. Рейс стал также рекламным рейсом авиакомпании «Авиалинии Антонова» и собственно предприятия «Антонов».

Также в мае текущего года «Антонов» восстановил и поднял в небо первый в мире, самый крупный турбовинтовой широкофюзеляжный самолет Ан-22 «Антей».

В июле ГП «Антонов» намерен принять участие в тендере на производство 200 среднемагистральных самолетов для рынка Индии.

Госпредприятие «Антонов» - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия – самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.