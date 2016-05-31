Украина ввела спецпошлины на импорт изделий из пенополиуретана

Украина ввела специальные пошлины на импорт пористых плит, блоков и листов из пенополиуретана сроком на три года независимо от страны происхождения, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на решение Межведомственной комиссии по международной торговле.

Читайте такжеРада снизила акцизы на импорт б/у авто: популярные модели могут подешеветь на 4 тысячи евро

Данное решение вступает в силу через 40 дней и предусматривает введение пошлины в размере 13,09% от таможенной стоимости, через 12 месяцев - 12,44%, а через 24 месяца - 11,81%.

“Применение специальных мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и восстановлению рабочих мест”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле с 1 мая ввела специальную пошлину в размере 39,2% на импорт ряда товаров из Республики Беларусь в качестве ответного шага на недружественные действия со стороны Беларуси по отношению к украинским предприятиям кондитерской и пивоварной отраслей.

В частности, спецпошлиной облагаются молочная продукция и сыры, рыбная продукция, кондитерские изделия, хлебобулочные и мучные изделия, пиво, водка, соль, косметика и шампуни, моющие и чистящие средства, спички, изделия из пластмассы, кухонная мебель, шины и покрышки, трактора, ткани и другие товары.