Ярославский купил ХТЗ, болельщики "Металлиста" в ожидании

Об этом в статье «Возвращение Ярославского» пишет деловой еженедельник «Бизнес».

«ХТЗ стал первым крупным приобретением группы DCH за последние четыре года. Но единственным ли?», - задают читателям вопрос авторы материала.

По их словам, слухи о намерении Александра Ярославского приобрести украинские активы российского «Сбербанка», а также серьезно нарастить свое присутствие в сегменте отечественного ритейла, имеют под собой основание. Более того, не исключено его возвращение и в «большой спорт»

«Болельщики футбольного клуба «Металлист» мечтают о том, что г-н Ярославский придет и выведет «желто-синих» из позорной для города первой лиги или спасет от вовсе апокалиптического лишения статуса профессионального футбольного клуба из-за колоссальных долгов нынешнего собственника Сергея Курченко. Сам Александр Ярославский традиционно отшучивается, комментируя при случае эту тему, но, по слухам, и это не исключено», - пишет «Бизнес».

Что же касается непосредственно ХТЗ, то расследование журналистов приводит к выводу о несостоятельности версии использования территории завода в качестве площадке для развития девелоперского направления бизнес DCH. С этой целью бизнесмену было бы проще приобрести другое убыточное предприятие, расположенное близко к центру первой столицы. А тракторный завод, скорее всего, постепенно будет реанимирован и выведен из затяжного кризиса – в том числе за сет оборонних заказов. «У DCH есть удачные кейсы по реанимации и запуску крупных инфраструктурных проектов - речь об объектах к Евро-2012», - отмечают авторы статьи «Возвращение Ярославского».