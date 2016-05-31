Насалик хочет привлечь к уголовной ответственности руководителя "Укрторфа" из-за убытков в отрасли

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик считает необходимым уволить и привлечь к уголовной ответственности руководителя госконцерна «Укрторф» за нанесение существенных убытков торфодобывающей отрасли.

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Об этом Насалик заявил в парламенте.

"На сегодняшний день мы рассматриваем замену руководителя "Укрторфа". Он довел отрасль, которая должна быть прибыльной, до 249 млн грн убытков», - сказал он. «Я думаю, что это не только увольнение, а этот руководитель должен понести уголовную ответственность за свои действия", - добавил министр Насалик.

Генеральным директором госконцерна "Укрторф" является Андрей Озерчук, который был назначен на эту должность в июле 2014 года.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрторф» создан в мае 2007 года и является государственным хозяйственным объединением, контроль над деятельностью которого осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности.

В концерн входят предприятия: «Волыньторф», «Житомирторф», «Киевторф», «Коростышевский завод «Реммашторф», «Подилляторф» (г. Хмельницкий), «Ривнеторф», «Сумыторф», «Черниговторф» и «Укринспалыво» (Черкасская обл.).