Toyota приостановила сборку машин на ряде заводов из-за взрыва на предприятии поставщика

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor приостановила сборку машин на четырех заводах в Японии из-за взрыва на предприятии поставщика, который производит детали для тормозных систем.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

В среду производство будет приостановлено еще на 14 сборочных линиях на 9 заводах. Такие меры будут оставаться в силе по меньшей мере до 2 июня.

Взрыв на заводе компании Aisin Seiki прогремел в понедельник в цехе, в котором сушатся детали после окрашивания. В результате пострадали четыре человек. Предприятие производит тормозные системы не только для Toyota, но и для Nissan Motor.

Эта приостановка производства для Toyota стала уже третьей в этом году. Ранее из-за сбоев в цепочках поставок после землетрясения на острове Кюсю на протяжении более чем недели простаивали многие производственные линии компании в стране.