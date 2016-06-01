В Украине с начала года производство стали выросло на 14%

В Украине в январе-мае, по оперативным данным, производство стали выросло по сравнению с январем-маем 2015 год на 14% - до 10,55 миллиона тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Металлургпром".

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период выросло на 16% - до 9,33 миллиона тонн, выплавка чугуна увеличилась на 21% – до 10,12 миллиона тонн.

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Объем производства кокса за 5 месяца вырос на 31% - до 5,57 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2015 году производство стали сократилось по сравнению с 2014 года на 16% - до 22,935 миллиона тонн, производство общего металлопроката также сократилось на 16% - до 20,02 миллиона тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 12% – до 21,88 миллиона тонн. Объем производства кокса за 2015 год уменьшился на 16% - до 11,61 миллиона тонн.