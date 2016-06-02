США ввели запрет на торговлю африканской слоновой костью

Об этом сообщила министр внутренних дел страны Салли Джуэлл, передает Би-би-си. Запрет на импорт слоновой кости в коммерческих целях и на ее экспорт действует в США уже несколько десятков лет. Новые правила ограничивают торговлю слоновой костью между штатами.

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Также вводится запрет на экспорт изделий из этого материала, за исключением некоторых антикварных изделий.

Разрешена также продажа музыкальных инструментов, предметов мебели и оружия, в которых содержится не более 200 граммов слоновой кости.

Ранее специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США отмечали, что контрабандную слоновую кость практически невозможно выявить, если она уже попала на американский рынок.

Каждый год в Африке от рук браконьеров гибнет от 30 до 40 тыс. слонов. По некоторым подсчетам, в дикой природе этих животных осталось всего около 400 тыс.