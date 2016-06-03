"Судостроительный завод им. 61 коммунара" завершил испытания ракетного корабля "Прилуки"

Как сообщила пресс-служба концерна, работники завода реконструировали внешние элементы палубы, отремонтировали и наладили работу систем механизмов боевого корабля, восстановили работоспособность систем жизнеобеспечения экипажа и вооружения.

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"Несмотря на полное отключение завода от электроэнергии "Николаевоблэнерго", учитывая обращение командования ВМФ ВС Украины, мы нашли возможности для скорейшего завершения ремонта и швартовных испытаний ракетного катера "Прилуки". Руководство завода приняло на себя дополнительное бремя расходов за аренду, топливо и обслуживание дизель-генераторов, провело швартовные испытания. И корабль вышел на ходовые испытания", - цитирует пресс-служба главу предприятия Федора Петрова.

По его словам, отключение стратегического военного предприятия - противоправное и незаконное, тем более в условиях войны. Коллектив завода уже обратился к руководству области и непосредственно к губернатору региона Вадиму Мерикову с просьбой помочь предприятию решить вопрос электроснабжения. "Укроборонпром" также обратился в СНБО для скорейшего решения проблемных вопросов завода.

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Также отмечается, что сейчас завод восстанавливает десантный корабль "Сватово" и ожидает новых заказов для украинского военно-морского флота.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укроборонпром" заявил о разработке технического проекта для модернизации фрегата украинских ВМС "Гетман Сагайдачный". В сентябре 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк поручил безотлагательно разработать проект по модернизации фрегата "Гетман Сагайдачный". По его словам, модернизация фрегата должна быть проведена до 2018 года.