Toyota остановила работу уже на 11 заводах в Японии из-за взрыва на предприятии поставщика

Автомобильная корпорация Toyota Motor приостановила сборку машин еще на двух заводах в Японии в связи с нехваткой деталей, которая была вызвана недавним взрывом на предприятии поставщика.

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Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в компании, передает Gazeta.ru.

Уточняется, что заводы, на которых была оставлена сборка, находятся в префектурах Сидзуоко и Киото.

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Таким образом, концерн Toyota в общей сложности остановил работу 16 конвейерных линий на 11 заводах.

Ранее сообщалось, что Toyota Motor остановила конвейеры на девяти заводах из-за перебоев с поставкой деталей после взрыва.

Автоконцерн 1 июня приостановил работу 14 конвейерных линий на заводах в префектурах Айти, Киото, Осака и Фукуока. О причинах взрыва не сообщается.