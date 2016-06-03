Минэнергоугля хочет вернуть дотации государственным шахтам

Министерство энергетики и угольной промышленности заявляет о необходимости вернуть государственные дотации для покрытие высокой себестоимости добычи угля на государственных угольных предприятиях.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте сказал министр энергетики Игорь Насалик, отвечая на вопрос депутата фракции «Народный фронт» Михаила Бондаря о проблеме с отгрузкой угля и выплатой зарплаты на госшахтах.

«Я думаю, что правительство найдет средства, чтобы все-таки обеспечить ту разницу, которая возникает при выпуске продукции», - сказал министр.

При этом он сообщил, что поддерживает законопроект Бондаря №4744 от 1 июня о внесении изменений в государственный бюджет Украины 2016 года относительно государственной поддержки госшахт на частичное покрытие себестоимости угля. Текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.

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«Я благодарен вам за то, что вы зарегистрировали этот законопроект, и полностью вас поддерживаю», - сказал Насалик.

Вместе с тем он отметил, что без выделения дотаций госшахтам в следующий отопительный сезон могут возникнуть проблемы.

«Без государственной поддержки угольщиков будут проблемы прохождения отопительного сезона», - подчеркнул министр.

Как известно, в госбюджете на текущий год средства на дотации государственным шахтам не предусмотрены.

Как сообщал УНИАН, в угольной отрасли Украины часто возникали скандалы относительно дотаций на устаревшие, неэффективные и убыточные государственные угольные предприятия. В большинстве случаев, используя госпомощь, руководители угольных предприятий и государственные чиновники незаконно получали доходы.

К примеру, уголь с госшахт реализовывался через ряд посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли. Ранее на этих схемах, по информации СМИ, зарабатывали посредники из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 грн, после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 грн оседало в карманах окружения Януковича. Кроме того, были случаи, когда на госшахты привозили уголь с копанок, реализовывая его как добытый на госпредприятии, что позволяло также получать незаконный доход.

В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, было выделено около 9 млрд грн. Размер дотаций в 2013 году составил около 15 млрд грн.

26 мая глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сказал, что ведомство намерено ликвидировать 11 государственных шахт и еще 15 подготовить к приватизации. При этом он отметил, что 7 перспективных шахт министерство намерено оставить в государственной собственности.

По словам Насалика, вывод государственных шахт на безубыточность может занять 6-10 месяцев.