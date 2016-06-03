Реализация промпродукции в Украине с начала года выросла почти на 12%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-апреле 2016 года составил 524,95 миллиарда гривень, что на 55,55 миллиарда гривень, или на 11,8%, больше объема за январь-апрель 2015 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в январе-апреле 2016 года пришлось 62,5% всего объема реализации, составил 327,897 миллиарда гривень.

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В добывающей промышленности и разработке карьеров (11,2% общего объема) реализация составила 59,120 миллиарда гривень.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (25,2% общего объема) составил 132,355 миллиарда гривень.

Наибольший объем реализованной продукции в январе-апреле пришелся на Днепропетровскую область – 95,666 миллиарда гривень, Донецкую область – 57,612 миллиарда гривень и Киев – 47,351 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в 2015 году составил 1,5 триллиона гривень, что на 304,926 миллиарда гривень, или на 25,5%, больше показателя за 2014 год на уровне 1,119 триллиона гривень.