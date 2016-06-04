Менеджмент "Харьковского тракторного завода" собирался вывезти оборудование в Россию - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Назначенный в марте 2016 года новый генеральный директор предприятия по указанию российских владельцев ХТЗ провел подготовку к демонтажу для последующего вывоза в Россию оборудования литейных цехов. Для переправки за границу была подготовлена техническая и конструкторская документация на продукцию завода", - говорится в сообщении.

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В СБУ подчеркнули, что директор также готовился уволить с предприятия почти треть всех работников. Процент специалистов, задействованных в реальном производстве, составлял почти 50%. Менеджменту он издал соответствующий приказ и утвердил новое штатное расписание.

«Реализация этих планов привела бы к полному прекращению деятельности ХТЗ, на котором планировалось размещение заказа Министерства обороны Украины», - отметили в пресс-центре.

«После вмешательства СБУ был наложен арест на имущество и счета завода, благодаря чему удалось предотвратить потерю производственного оборудования и уникальной конструкторской документации и предупредить увольнение почти тысячи квалифицированных работников предприятия», - добавили в ведомстве.

Генеральному директору предприятия сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и ст. 113 Уголовного кодекса Украины, он объявлен в розыск. Суд предоставил разрешение на задержание подозреваемого и доставку его в суд для избрания меры пресечения - содержания под стражей. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в начале марта этого года наблюдательный совет ХТЗ уволил генерального директора предприятия Владислава Губина, назначив вместо него Андрея Коваля, который занимал должность гендиректора завода в 2006-2007 годах.

«Харьковский тракторный завод» специализируется на выпуске колесных и гусеничных тракторов общего назначения, пахотно-пропашных и тракторов малой мощности.

Техника используется во всех отраслях сельского и коммунального хозяйства, строительстве, в промышленном производстве, а также для транспортировки различных грузов. География продаж техники ХТЗ - Европа, Америка, Австралия, Азия и Африка.