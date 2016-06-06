В Украине появился новый индустриальный парк "Мироцкое"

Министерство экономического развития и торговли Украины зарегистрировало новый индустриальный парк "Мироцкое" общей площадью 36,7 га в Киево-Святошинском районе Киевской области, сообщается на сайте Минэкономразвития.

Читайте такжеПромпроизводство в Украине впервые за 3,5 года демонстрирует рост - аналитики

Согласно сообщению, в пределах парка предусматривается возможность производства строительных материалов, развития деревообрабатывающей промышленности, легкой промышленности, пищевой промышленности, приборостроения, альтернативной энергетики, материально- технического снабжения и сбыта, сектора IT, а также электротехнической промышленности.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госинвестпроекта, в Украине на данный момент зарегистрировано 16 индустриальных парков.

Верховная Рада в ноябре прошлого года приняла закон, который упрощает процедуры создания и функционирования индустриальных парков и управления ими, для привлечения инвестиций в развитие производства в Украине.

По словам замглавы Минэкономразвития Юлии Ковалив, крупная голландская компания CTP, занимающаяся строительством промышленных объектов, готова инвестировать до 80 млн евро в индустриальный парк во Львове.