Минэкономразвития ожидает роста промпроизводства в первом полугодии на уровне 2%

Министерство экономического развития и торговли сохранило прогноз роста промышленного производства в Украине в первом полугодии 2016 года на уровне 2%.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте ведомства.

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По мнению аналитиков Минэкономразвития, основными факторами влияния на промышленность в первом полугодии будут дальнейшее умеренное увеличение цен на мировых товарных рынках, продолжение восстановления производства в отдельных отраслях и регионах, возобновление роста потребительского и инвестиционного спроса.

При этом основными рисками для украинской промышленности в министерстве называют обострение военного противостояния, падение цен на мировых товарных рынках, расширение торговых ограничений со стороны Российской Федерации, политическое давление РФ на страны Таможенного союза относительно сужения сотрудничества с Украиной, ухудшение ожиданий экономических агентов, а также задержка с финансированием со стороны Международного валютного фонда.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост промышленного производства в Украине в январе-июне 2016 года на уровне 2%.

Рост промышленного производства в Украине в апреле 2016 года по сравнению с апрелем 2015 года замедлился до 3,5% с 4,8%, зафиксированных в марте 2016 года к марту 2015 года, при этом рост промпроизводства против соответствующего месяца предыдущего года зафиксирован третий месяц подряд, после разворота тренда в феврале впервые за последние три года.