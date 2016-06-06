Украина с начала года сократила экспорт металлолома в 2,5 раза

Украинские ломозаготовительные предприятия в январе-мае текущего года сократили экспорт металлолома в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 206,6 тысячи тонн с 506,7 тысячи тонн.

Как сообщается в таможенной статистике Государственной фискальной службы, выручка страны от экспорта металлолома за 5 месяцев уменьшилась в 3,4 раза - до 36,3 миллиона долларов, что составляет 0,26% от всего украинского экспорта за указанный период.

Почти весь экспортируемый из Украины лом отправляется в Турцию – более 99,6% выручки.

Кроме того, сообщается, что импорт лома в Украину за 5 месяцев увеличился в 7,4 раза – до 10,1 тысячи тонн. В денежном выражении импорт увеличился на 52% – до 2,9 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, поставки металлолома на металлургические предприятия Украины в январе-марте составили 0,6 миллиона тонн, что на 16% меньше, чем за январь-март 2015 год и на 23% меньше потребностей производства.

Поставки металлолома на метпредприятия в 2015 году сократились на 25% -до 3,1 миллиона тонн, экспорт лома составил 1,2 миллиона тонн против 1 миллион тонн за 2014 год.

Справка УНИАН. 21 апреля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий повышение сроком на три года экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену на этот период обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

За принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры" проголосовали 268 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Между тем, 14 мая президент Украины применил право вето к законопроекту и отправил его на доработку.

Стоит отметить, что украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, в настоящее время у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктора Галасюка, за последние несколько лет в Украине значительно сократился сбор металлолома (4,2 миллиона тонн, снижение на 20%), при этом существенно вырос экспорт – до 1,2 миллиона тонн (около 300 тысяч тонн в 2011 году). Депутат отметил, что в таких условиях необходимо создавать отечественным меткомбинатам возможность стабильной работы за счет обеспечения украинским сырьем.

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При этом ломозаготовительные компании заявляют, что металлурги лоббируют ограничение экспорта или повышение пошлин на вывоз металлолома из страны для возможности закупки этого сырья по ценам, которые значительно ниже рыночных.

В госпредприятии "Укрпромвнешэкспертиза" подчеркивают, что сбор металлолома в Украине в январе-феврале текущего года сократился на 40% по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года, до 359 тысяч тонн, из-за предлагаемых низких цен со стороны отечественных метпредприятий, а также отсутствия квот на экспорт лома для заготовителей.

По данным госпредприятия, на протяжении большей части февраля закупочные цены внутреннего рынка оставались практически неизменными и составляли 3 191 гривню/тонна. Однако в начале марта метзаводы были вынуждены провести повышение котировок на 150 гривень из-за необходимости стимулирования поставок. Кроме того, существовала высокая вероятность возобновления экспорта, что также подтолкнуло металлургов активизировать поставки в свой адрес с помощью повышения цен. По состоянию на середину марта среднерыночная цена на лом составляла 3 330 гривень/тонна. По мнению экспертов госпредприятия, несмотря на проведенное повышение закупочных цен на внутреннем рынке, металлурги вполне могут повысить котировки еще раз вслед за значительным удорожанием проката на внешних рынках.