США призывают Китай сократить производство стали

Министр финансов США призвал Китай сократить избыточные производственные мощности сталелитейных предприятий, поскольку они оказывают искажающий эффект на мировые рынки, сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление министра финансов США Джейкоба Лью во время ежегодного заседания Американо-Китайского экономического и стратегического диалога.

Издание отмечает, что Китай является крупнейшим в мире производителем стали и был обвинен в продаже продукции по ценам ниже рыночных.

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"Господин Лью заявил, что переизбыток производственных мощностей оказывает "разлагающее" влияние на китайскую экономику", - говорится в сообщении.

Ситуацию усугубляет факт, что Китай производит больше половины мирового объема стали, что оказывает сильное давление на мировые рынки стали и алюминия.

Отмечается, что европейские производители стали обеспокоены низкой стоимостью китайского импорта, наводнившего мировой рынок и вызвавшего обвал цен.

Издание подчеркивает, что импорт китайской стали в Великобританию, увеличился с 303 тысяч тонн в 2013 году до 687 тысяч тонн в 2014 году.