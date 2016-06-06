ЕЭК вводит антидемпинговую пошлину на ферросиликомарганец из Украины

Евразийская экономическая комиссия, наднациональный орган Евразийского экономического союза России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении, приняла решение о введении антидемпинговой пошлины на ферросиликомарганец из Украины сроком на 5 лет.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, размер пошлины составит 26,35% от таможенной стоимости товара.

Согласно сообщению, Украина является основным поставщиком ферросиликомарганца в страны Евразийского экономического союза. Доля украинских поставок в общем объеме импорта данного ферросплава в Союз в 2011-2013 годах составила в среднем 77,4%, а в первом полугодии 2014 года увеличилась до 84,1%.

В период с 1 января 2011 года по 30 июня 2014 года средневзвешенная цена на украинский ферросиликомарганец была ниже средневзвешенной цены на аналогичный сплав из третьих стран.

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Также на протяжении всего анализируемого периода цена украинского ферросиликмарганца была значительно ниже цены отрасли экономики Евразийского экономического союза. Среднее значение ценового занижения составляло 17%.

Значительные объемы украинского ферросплава, поставляемого по демпинговым ценам на рынок ЕАЭС, оказывали негативное влияние на производителей стран Союза, которые были вынуждены снижать цены, несмотря на достаточно низкий уровень рентабельности.

В 2013 году при росте себестоимости на 19,3% (по отношению к 2012 году) цена на ферросиликомарганец, произведенный в странах ЕАЭС, снизилась на 3,2%, что сделало его рентабельность отрицательной. В первом полугодии 2014 года убыточность отрасли сохранилась, а рентабельность и доходность от использования основных средств остались отрицательными.

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Таким образом, в результате демпингового импорта ферросиликомарганца из Украины производители стран ЕАЭС понесли материальный ущерб.

Принятое решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начала работу 2 февраля 2012 года. В настоящее время в ЕЭК входят представители пяти стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Решения ЕЭК обязательны для исполнения на территории стран ЕАЭС.