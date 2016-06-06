Украинские металлурги сократили валютную выручку от экспорта черных металлов

Украинские металлургические комбинаты в январе-мае текущего года сократили выручку от экспорта черных металлов на 24,6% по сравнению с январем-маем 2014 года - до 2,714 млрд долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 19,8%, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно сообщению, экспорт металлоизделий сократился на 38,4% - до 261,8 млн долл. и занимает 1,9% в общем экспорте страны.

В мае Украина экспортировала черных металлов на 641,4 млн долл., металлопродукции – на 52,2 млн долл.

При этом импорт черных металлов (в денежном выражении) за 5 месяцев увеличился по сравнению с январем-маем 2015 года на 14,8% - до 288,7 млн долл., металлоизделий – на 29%, до 237,3 млн долл.

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Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки. До 2014 года доля горно-металлургического комплекса страны приносила стране около трети валютной выручки. Однако после начала боевых действий на Донбассе, инициированных Россией, а также в связи с падением спроса на металлургическое сырье и продукцию в мире (как следствие, снизились цены на эти товары), доля сектора ГМК в валютных доходах снизилась до менее чем 25%.

В Украине в 2015 году производство металлопроката сократилось на 16% - до 20 млн тонн, стали - на 16%, до 22,9 млн тонн. При этом экспорт металлопроката снизился на 15%, или на 3,1 млн тонн, - до 17,1 млн тонн.

В совокупности со снижением цен на мировых рынках проката это повлекло за собой снижение экспортной выручки на 39%, до 6,4 млрд долл. против 10,5 млрд долл. в 2014 году.