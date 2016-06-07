Украина полностью откажется от комплектующих из РФ для военной и спецтехники

Об этом говорится в Стратегическом оборонном бюллетене, подписанным президентом.

Читайте такжеВоенно-морской потенциал Украины должен обеспечивать оборону морского побережья - Стратегический оборонный бюллетень

"Ожидаемый результат: обеспечить формирование государственного оборонного заказа на трехлетний период с возможностью ежегодной корректировки его показателей, введение новейших технологий производства военной техники, создание замкнутого цикла разработки и производства основных видов вооружения, военной и специальной техники, достижения полной независимости производства от поставок оборудования, комплектующих и материалов из Российской федерации", - говорится в документе.

Напомним, 6 июня президент Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "О Стратегическом оборонном бюллетене Украины"..