Азербайджан купит десять украинских самолетов Ан-178 (видео)

Документ был подписан в Киеве в присутствии президента ГП «Антонов» Михаила Гвоздева и президента концерна Azal Джахангира Аскерова.

Как ожидается, украинские машины будут построены и переданы заказчику в два этапа. Первые два самолета будут поставлены к середине 2018 года, затем будут построены еще 8 самолетов. Предоплата за первые два Ан-178 уже поступила на украинское предприятие, однако общая сумма контракта является коммерческой тайной.

"Я хочу подчеркнуть, что это твердый контракт на поставку самолетов. У нас был протокол о намерениях, и сейчас мы подписали твердый контракт», - подчеркнул президент ГП "Антонов" Михаил Гвоздев.

«Год назад мы начали работать над соглашением по приобретению грузовых самолетов Ан-178 и пришли к заключению соглашения на 10 самолетов. И мы первые, кто заключил соглашение (на поставку Ан-178 - УНИАН), - сообщил журналистам Аскеров. - Мы также пришли к совместному выводу, что неплохо было бы, и мы очень заинтересованы в том, чтобы организовать сборку этих самолетов (Ан-178 - УНИАН) на территории Азербайджана. Этот вопрос очень заинтересовал правительство Азербайджана».

Аскеров отметил, что 10 самолетов - это лишь первоначальный объем закупки. «Только 10 самолетов берет наша авиакомпания Silk Way Airlines. Но есть и другие ведомства Азербайджана, которые заинтересованы в приобретении украинских самолетов. Мы - один их ведущих грузоперевозчиков Европы, и у нас очень тесные контакты с DHL (одним из ведущих мировых грузоперевозчиков - УНИАН), много стран заинтересованы в таком типе самолетов, как Ан-178», - подчеркнул Аскеров.

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Он также обратил внимание, что Ан-178 должен заменить устаревший Ан-12, а также создать серьезную конкуренцию бразильскому грузовому самолету Embraer KC-390 - по летным характеристикам, а также по ценовым параметрам.

В свою очередь президент ГП «Антонов» Гвоздев подчеркнул, что речи о создании производства самолетов Ан-178 на территории Азербайджана «с нуля» не идет. «Мы думаем о возможной конечной сборке, однако на данном этапе мы говорим о создании самолетов в Украине. Производство будет в нашей стране. Рабочие места, все технологии остаются в Украине. Основная работа будет в Киеве", - сказал Гвоздев.

Справка. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Ан-178 был разработан на базе пассажирского самолета Ан-158. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры 1С. Самолет предназначен для замены транспортного самолета Ан-12.

По оценкам руководства ГП "Антонов", потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц.

Ан-178 был представлен на недавно завершившейся авиационной выставке в Берлине (Германия), где совершил первые демонстрационные полеты.