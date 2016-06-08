Руководство ХТЗ: налоговая отказывается приходить на собрание кредиторов

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Харьковского тракторного завода.

«АО «ХТЗ» получило ответ СГНИ по обслуживанию крупных плательщиков в городе Харькове, согласно которому последняя отказывается принимать участие в собрании кредиторов ссылаясь на формальные основания… СГНИ по обслуживанию крупных плательщиков в городе Харькове является одним из самых крупных кредиторов АО «ХТЗ». Именно требования налоговой стали одной из первопричин, по которым, на данный момент деятельность завода полностью заблокирована ввиду уголовных производств, остановлен производственный цикл, предприятие лишено возможности выполнять свои обязательства перед кредиторами», - говорится в сообщении.

Как известно, основной темой собрания акционеров и кредиторов ХТЗ должен стать старт досудебной санации предприятия, которую юристы видят единственным цивилизованным выходом из сложившейся ситуации. «Отказ принимать участие в собрании кредиторов и утверждении плана санации, свидетельствует о том, что СГНИ не ставит перед собой цели удовлетворить кредиторские требования и, как следствие, пополнить государственный бюджет, тем самым продолжая блокировать деятельность завода и лишая остальных кредиторов возможности получить удовлетворение своих требований», - говорится в релизе Харьковского тракторного завода.

Руководство предприятия считает, что игнорирование налоговыми службами завтрашнего собрания фактически означает отказ в цивилизованном урегулировании конфликта с ХТЗ. Такая позиция означает, что не только сама налоговая, но и другие кредиторы завода не смогут удовлетворить свои требования. Более того, рабочие 3 месяца не получают зарплату, производство остановлено, предприятие не может осуществлять платежи – в том числе в бюджет.

Не понимая причин, по которой налоговая, декларируя целью возврат задолженности ХТЗ, отказывается от ее оплаты, руководство предприятия переходит к более решительным мерам. «Публичное акционерное общество «Харьковский тракторный завод» требует направить представителя Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г. Харькове Межрегионального главного управления Государственной фискальной службы Украины для участия в общем собрании кредиторов», - сообщает компания.