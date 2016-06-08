Под Харьковом открылся первый в Украине экологический комплекс по управлению отходами

В Харьковской области, в Богодуховском районе на месте стихийной свалки появился новый комплекс по управлению твердыми бытовыми отходами.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковской государственной областной администрации.

Сейчас на полигоне установлено оборудование, позволяющее сортировать мусор и проводить его вторичную переработку. Все органические остатки компостируют, применяя специальные бактерии. В результате за определенное время отходы станут удобрениями, отмечают в ХОГА.

Более того, полигон оборудован автономной системой отопления, работающей на тех же отходах. В целом за год полигон сможет принять и обработать 65-70 тысяч кубических метров ТБО.

Комплекс по управлению твердыми бытовыми отходами в Богодухове стал первым в Украине, который работает по подобной технологии, отмечают в сообщении.

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«Он станет прототипом 11 комплексов, которые появятся в Харьковской области в соответствии с нашей экологической стратегии. Они, согласно расчетам специалистов, полностью обеспечат область современными методами сбора, утилизации и переработки ТБО», - сообщил председатель ХОГА Игорь Райнін.

Он подчеркнул: решать проблему мусора можно только системно и комплексно. В дальнейших планах - передача построенных современных полигонов в концессию компаниям, которые готовы налаживать раздельный сбор мусора и закупать необходимое для этого оборудование.