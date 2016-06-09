В Харькове работники тракторного завода пикетируют с требованием погашения зарплатных долгов

В Харькове около 300 работников тракторного завода проводят пикет с требованием погашения долгов по заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета собрались перед административным корпусом ХТЗ.

Люди держат национальные флаги, плакаты с надписями: "Порошенко, останови рейдеров", "Наши дети хотят есть", "ХТЗ ждет губернатора", "Президент, спаси ХТЗ", а также скандируют: "Дайте нам работу", "Отдайте наши деньги".

Пикетчики выражают готовность перекрыть Московский проспект в Харькове, на котором расположены производственные мощности завода.

Кроме этого участники пикета требуют встречи с губернатором и представителями правительства.

К участникам пикета вышел член совета директоров группы компаний DCH Константин Петровский. Он сообщил, что из-за многочисленных проверок со стороны налоговой и СБУ деятельность предприятия была парализована. По его словам, уже около двух месяцев арестованы счета ХТЗ, и поэтому прекратилась выплата заработных плат.

Он убежден, что силовики действуют в интересах третьих лиц. По мнению Петровского, спасти ситуацию может начало процедуры досудебной санации. Этот вопрос будет рассмотрен сегодня на собрании кредиторов ХТЗ.

В пресс-службе предприятия также добавили, что от участия в собрании кредиторов отказалась Специализированная государственная налоговая инспекция по обслуживанию крупных налогоплательщиков в Харькове.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Служба безопасности Украины разоблачила намерения менеджмента одного из крупнейших в стране машиностроительных предприятий - Харьковского тракторного завода (ХТЗ) по указанию российских владельцев демонтировать и вывезти в Россию оборудование литейных цехов.

В начале марта этого года наблюдательный совет ХТЗ уволил генерального директора предприятия Владислава Губина, назначив вместо него Андрея Коваля, который занимал должность гендиректора завода в 2006-2007 годах.

Справка УНИАН. Харьковский тракторный завод специализируется на выпуске колесных и гусеничных тракторов общего назначения, пахотно-пропашных тракторов и тракторов малой мощности.

Техника используется во всех отраслях сельского и коммунального хозяйства, строительстве, в промышленном производстве, а также для транспортировки различных грузов. География продаж техники ХТЗ - Европа, Америка, Австралия, Азия и Африка.