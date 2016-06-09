Кредиторы Харьковского тракторного завода решили начать процедуру досудебной санации

Собрание кредиторов одного из крупнейших в стране машиностроительных предприятий Харьковского тракторного завода (ХТЗ) решило начать процедуру досудебной санации предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 9 июня, во время собрания кредиторов предприятия.

Перед кредиторами выступили и.о. гендиректора ХТЗ Вячеслав Шевченко и председатель совета всеукраинской саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Ассоциация антикризисного менеджмента» Вячеслав Лецкан.

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«Цель собрания кредиторов - чтобы предприятие смогло перейти на процедуру досудебной санации и восстановить свою платежеспособность. Данная норма прописана в ст.6 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника». Это означает, что на все кредиторские требования будет введен мораторий, кредиторы не смогут в течение этого времени взимать свою задолженность, предприятие получит возможность проводить оперативно-хозяйственную деятельность и по ее результатам сможет рассчитаться», - сказал Лецкан.

Он отметил, что у предприятия есть три вида задолженности: кредиты обеспечены залоговым имуществом (46,4 млн грн, кредиторы дали согласие на проведение собрания), кредиты, срок погашения которых еще не наступил (616,6 млн грн), кредиты, срок погашения которых уже наступил (1,1 млрд грн). Именно третья группа проводила собрание кредиторов.

Лецкан подчеркнул, что после введения досудебной санации счета предприятия заблокированные по представлению налоговой, будут разблокированы и предприятие сможет возобновить деятельность.

«Если предприятие начнет процедуру банкротства, ни одна государственная структура соглашение на размещение заказа не разместит», - добавил Лецкан.

«За» введение процедуры досудебной санации проголосовали 53,73% кредиторов, «против» - 36,51%, не голосовали - 9,76%. Такое же количество кредиторов проголосовали за согласование плана санации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, около 300 работников завода проводили пикет с требованием погашения долгов по заработной плате.

В начале марта этого года наблюдательный совет ХТЗ уволил генерального директора предприятия Владислава Губина, назначив вместо него Андрея Коваля, который занимал должность гендиректора завода в 2006-2007 годах.

Справка УНИАН. Харьковский тракторный завод специализируется на выпуске колесных и гусеничных тракторов общего назначения, пахотно-пропашных и тракторов малой мощности.

В 2015 году завод получил 218 млн грн убытков против 449 млн грн чистой прибыли в 2014 году.