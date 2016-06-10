На базе "Антонов" создана Украинская авиастроительная корпорация

Государственный концерн "Укроборонпром" создал в своей структуре Украинскую авиастроительную корпорацию, объединив таким образом все авиастроительные предприятия страны в единый самолетостроительный кластер.

Об этом говорится в сообщении госконцерна, опубликованном на корпоративном веб-сайте.

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Как отмечается, базовым предприятием корпорации станет госпредприятие "Антонов". Кроме того, в корпорацию вошли профильные научно-исследовательские институты, госпредприятие "Новатор", Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро, завод "Маяк".

В "Укроборонпроме" отмечают, что формирование такого кластера - это передовой опыт, успешно реализованный мировыми самолетостроительными гигантами Boeing и Airbus. Украинский кластер будет также построен по общепринятой мировой схеме и будет открытым для других предприятий любой формы собственности.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов, комментируя принятое решение, подчеркнул, что кластер позволит сделать украинский авиапром единым мощным механизмом с четкой координацией развития и даст возможность интегрироваться в мировой рынок путем внедрения международных стандартов производства и управления. Кроме того, это ускорит процесс импортозамещения и даст новый толчок научно-техническому развитию государства в целом.

"Мы получим положительный экономический эффект за счет объединения производственных мощностей предприятий - участников корпорации и уменьшения уровней управления и дублирующих служб", - цитирует Романова пресс-служба "Укроборонпрома".

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Как отметили в "Укроборонпроме", кластер позволит внедрить единые механизмы планирования серийного производства, создать единый центр закупок материалов и комплектующих, объединить маркетинг продукции и обеспечить продажи.

Позднее в пресс-службе госпредприятия "Антонов", как базовом предприятии авиастроительного кластера, сообщили, что руководителем Совета директоров Украинской авиастроительной корпорации станет экс-президент "Антонова" Михаил Гвоздев.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.