Крюковский вагонзавод увеличил выпуск грузовых вагонов в 7 раз

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличил выпуск грузовых вагонов в 6,8 раза, или на 612 вагона - до 719 единиц.

Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

Согласно сообщению, в январе-мае 2016 года завод не произвел ни одного пассажирского вагона.

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Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод в 2015 году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1996 вагонов по сравнению с 2014 годом - до 410 единиц.

В 2015 году завод не произвел ни одного пассажирского вагона. Вместе с тем, предприятие в 2015 году модернизировало 25 вагонов метро для "Киевского метрополитена" и произвело 5 новых вагонов. В сентябре 2015 года завод продал "Укрзалызнице" 1 дизель-поезд (3 вагона).

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.