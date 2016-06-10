У "Антонова" новый руководитель - бывший вице-президент Коцюба

Государственное предприятие "Антонов", на базе которого будет сформирован украинский самолетостроительный кластер, объединяющий все авиастроительные предприятия страны, сменил руководителя. Как сообщили в пресс-службе "Антонова", новым президентом компании стал Александр Коцюба, ранее занимавший должность первого вице-президента. Назначение оформлено специальным приказом госконцерна "Укроборонпром", курирующего работу ГП "Антонов".

Комментируя свое назначение, Коцюба подчеркнул, что в своей работе будет следовать принципам основателя компании - Олега Антонова.

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"Коллектив - наша главная ценность. Сегодня заложена основа развития ГП "Антонов", и мы ставим себе целью достичь достойных результатов в сохранении потенциала отечественного авиастроения. Успех "Антонова" - это успех всего украинского государства", - цитирует Коцюбу пресс-служба предприятия.

Как сообщал УНИАН, ГП "Антонов" является крупнейшим в Украине самолетостроительным предприятием, на базе которого, по решению госконцерна "Укроборонпром", будет создана Украинская авиастроительная корпорация. В нее войдут профильные научно-исследовательские институты, госпредприятие "Новатор", Харьковский машиностроительный завод "ФЕД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро, завод "Маяк".

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что формирование такого кластера - это передовой опыт, успешно реализованный мировыми самолетостроительными гигантами Boeing и Airbus. Украинский кластер будет также построен по общепринятой мировой схеме и будет открытым для других предприятий любой формы собственности.