Британская ВР и норвежская Det Norske создадут совместное предприятие - нефтегазовую компанию Aker BP ASA

Британская нефтегазовая компания ВР и норвежская нефтяная компания Det Norske планируют создать совместное предприятие, новая независимая нефтегазовая фирма Aker BP ASA объединит в себя норвежские активы и операции по разведке и добыче обеих компаний, сообщает Прайм со ссылкой на релиз BP.

"Согласно планам, Aker BP будет создана в результате объединения бизнесов BP Norge и Det Norske. Новая компания проведет листинг, ее акции будут торговаться на фондовой бирже Осло. Основной акционер Det Norske, компания Aker, будет владеть 40% акций в Aker BP, а акционеры BP - 30% акций. Еще 30% акций СП будут распределены по остальным акционерам Det Norske", - говорится в сообщении.

Компания BP, согласно условиям, получит около 140 миллионов долларов. Сделка, как ожидается, будет закрыта к концу 2016 года, после получения компаниями всех необходимых разрешений и одобрений регулирующих органов. Ожидается, что Aker BP сумеет к началу 2020 года органически увеличить производство до более чем 250 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В ее штат перейдут все сотрудники BP Norge (порядка 850 человек).

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"Норвежский континентальный шельф дает существенные возможности для развития, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Aker", - приводятся в релизе слова главы BP Роберта Дадли.

BP - британская компания, которая входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Была основана в 1909 году. Чистый убыток компании в первом квартале 2016 года составил 583 миллиона долларов против чистой прибыли в размере 2,6 миллиарда долларов в первом квартале 2015 года.

Компания Det Norske занимается разведкой, разработкой и производственной деятельностью на норвежском шельфе. Штаб-квартира расположена в Трондхейме, штат сотрудников насчитывает около 550 человек. Ее главным акционером является компания Aker (49,9% акций).