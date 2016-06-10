"Перша приватна броварня" планирует увеличить объемы продаж на 46%

Об этом пишет "Новое время". Так, в 2015 году объемы продаж компании выросли на 11% в натуральном объеме и на 43% в денежном отношении, а в 2016 году компания планирует вырасти еще на 16% и на 46% соответственно.

"Атипичным выглядит активное развитие самого молодого игрока отечественного рынка пива – компании “Перша приватна броварня", – пишет Андрей Юхименко, руководитель отдела "Бизнес" сайта "Новое время", в авторской оценке своего 2-часового разговора с Андреем Мацолой, основателем и CEO "Перша приватна брованя ". – Сейчас объемы продаж "Перша приватна броварня" растут и ей удается отыгрывать долю у ведущих игроков".

Подробнее о том, почему в мире господствуют пивоварные династии, почему отечественные пивовары сами виноваты в кризисе на рынке, а также о превосходстве украинского напитка над российским, "Новое время" откровенно рассказал сам Андрей Мацола в материале "Джинн из бутылки", с онлайн-версией которого можно ознакомится здесь.