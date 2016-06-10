Ярославский: Я нашел у президента полную поддержку наших планов по возрождению ХТЗ

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, ключевой акционер и инвестор ХТЗ в официальном сообщении, разосланном его пресс-службой, заявил: «В последние дни ситуация начала стабилизироваться. Во-первых, нам удалось найти общий язык с кредиторами – вчера состоялось собрание, которое дало «зеленый свет» санации предприятия. И, во-вторых, что еще важнее, власть сознает важность ХТЗ для страны и Харькова. Я встречался с президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко и нашел полную поддержку наших планов по возрождению предприятия. Положительные сигналы мы получили и от областной и городской власти нашего региона. Поэтому я уверен, что уже в ближайшее время ХТЗ ждут изменения к лучшему – лично я приложу для этого все усилия».

Как сообщалось ранее, на собрании зарегистрировались кредиторы, суммарно владеющие 90,35% голосов. Большинством они проголосовали за начало проведения процедуры досудебной санации, которая позволяет разблокировать деятельность предприятия.

Свою поддержку начала процесса урегулирования вчера также выразили представители Харьковской облгосадминистрации, а Михаил Фатеев, заместитель городского головы Харькова и директор Департамента экономики и коммунального имущества, лично прибыл на ХТЗ, чтобы обратиться к коллективу со словами поддержки.