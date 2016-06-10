Nokia хочет купить американскую Gainspeed

Финская компания Nokia объявила о планах по приобретению американской компании Gainspeed, специализирующейся на производстве технологических решений нового поколения для кабельных сетей.

Об этом сообщила пресс-служба Nokia, передает ТАСС.

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"Gainspeed была основана в 2012 г. и является частной компанией. Она находится в Калифорнии, в ее штате - 70 человек", - отметили в Nokia. "Закрытие планируемой сделки ожидается в III квартале 2016 г.", - добавили в финской компании. Сумма покупки не называется.

В конце мая Nokia приобрела французскую Withings - мирового лидера в производстве технических решений и электроники для здорового образа жизни, сумма сделки составила €170 млн.

В январе финская компания завершила слияние с другой французской компанией - Alcatel-Lucent, сумма сделки - €15,6 млрд.

Ранее в Nokia заявляли, что после слияния она перейдет к новой организационной структуре из пяти подразделений, в том числе подразделения по установке и функционированию мобильных и стационарных сетей, а также оптических сетей, аналитического подразделения и автономного, которое будет в первую очередь заниматься лицензированием продукции.