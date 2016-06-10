В Винницком индустриальном парке заложен "первый камень" под строительство первого завода

После запуска на полную мощность в 2020 году новый завод обеспечит рабочими местами 1,5 тысячи винничан. Это будет крупнейшее предприятие в Украине по выпуску холодильной продукции, которая будет реализовываться не только в нашей стране, но и в Европе.

"Сейчас мы начинаем строительство, в течение двух месяцев мы построим фундаменты. Сам объект будет строиться в Швеции, а собираться, как «Лего», в Украине. Но построить помещение - это самая простая часть проекта, самое сложное - подготовить персонал. На 99 % здесь будут работать жители города. В Виннице есть 5 университетов думаю мы привлечем их к подготовке нам инженерных кадров. Они готовы будут с нами сотрудничать, а мы будем размещать целевые заказы, готовить специальные программы для подготовки специалистов. Сейчас мы сотрудничаем со многими институтами" , - отметил Игорь Гуменный.

Президент компании признался, что когда выбирали место для этого завода, то на первом плане был Львов.

"Мы почти договорились с Львовским городским головой, что мы там строим завод. Но решили позвонить в Виннице. Нас пригласили господина Моргунова и к господину Коровия, я думал просто приехать и познакомиться. Но в тот же день мы вместе объехали всю Винницу, ходили по полям, я был весь в репейнике, и за несколько дней нам сделали предложение, от которого мы не могли отказаться. То, что мы здесь, – это заслуга прежде всего вашего руководства, которое реально отвечает требованиям времени. Это не просто комплимент. У нас 25 офисов в разных странах мира, и мы видим, что в Виннице уровень управления и отношение к инвесторам ничем не отличается от того, что мы видим в США, Латвии, Англии и других развитых странах", - рассказал Президент "UBC Group Игорь Гуменный.

Напомним, что в сентябре 2014 года между "UBC Group" и Винницким городским советом был подписан Меморандум о сотрудничестве. В сжатые сроки, в течение 2015 года, компания оформила все необходимые документы.

"Так случилось исторически, что у нас нет инфраструктуры, которая например есть в Львове. Но вместе с тем, в наших переговорах, мы показываем новые формы работы – сопровождение проектов. Это большой комплекс вопросов, связанных с администрирование ведения бизнеса. В данном случае это сработало. Мы должны создавать условия для ведения бизнеса. Этот проект не только важен для города, региона – он важен для Украины. Ведь в условиях когда идет война, не так много заводов открывается, а люди должны верить в завтрашний день", - отметил председатель облгосадминистрации Валерий Коровий.

В общем по предварительным подсчетам объем инвестиций составит 15 миллионов евро.

"Я счастлив, что сегодня в нашем городе такое событие. Господин Игорь уже сказал, как происходило наше знакомство и общение. В 2014 году, когда начиналось наше сотрудничество, мы сразу с отрытой душой и восторгом восприняли эту идею. Но учитывая то, что это был непростой период, - начало аннексии Крыма и война на Востоке, - все эти процессы влияли на инвестиционную активность в государстве, поэтому признаюсь, что у меня были определенные сомнения, что этот проект будет двигаться и получит логическое завершение. Но это случилось: отечественная компания UBC Group все-таки пришли именно в наш город. Это рабочие места для жителей, налоги в местный бюджет, это развитие промышленного комплекса города и региона. Мы надеемся, что этот завод станет "якорной" компанией для дальнейшего развития Винницкого индустриального парка. Когда вместе делаешь дело – можно всегда достичь результата", - отметил винницкий городской глава Сергей Моргунов.

Завод планируется построить в три этапа. Завершение первого этапа и ввод его в эксплуатацию запланирован уже на следующей год. В рамках стартовой очереди планируется выход на производственную мощность 6000 единиц торгового холодильного оборудования. На то время на заводе будет работать около 500 рабочих.

На втором этапе (2017-2018 гг) производственные мощности должны увеличиться до выпуска 9000 холодильных шкафов-витрин в месяц. Численность персонала возрастет до 750 человек.

Третий этап завершится в 2020 году. К этому времени планируется расширить производственную площадь до 20360 квадратных метров, наладить изготовление морозильных ларей в объеме 6000 штук в месяц и нарастить производство холодильных шкафов-витрин до 15 000 единиц ежемесячно. На последнем этапе ожидается, что новыми рабочими местами будет обеспечено всего 1500 человек.