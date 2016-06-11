В прошлом году ЕС купил украинской одежды на $525 миллионов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Как отмечается, мировая торговля одеждой растет в среднем на 4% в год, однако удельный вес Украины на мировом рынке одежды за последние 5 лет уменьшилась с 0,16% до 0,10%.

Почти 90% объемов украинского экспорта приходилось на давальческие схемы 88% в 2013 году (583 млн долл.) и 89% в 2014 году (566 млн долл.).

По словам экспертов УПЭ, в товарной структуре украинского экспорта преобладает верхняя одежда (285,6 млн долл. или 64,2%) и нижнее белье (77,4 млн долл. или 17,4%).

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"В последние годы, основными покупателями украинского одежды являются страны Европейского Союза (525 млн долл. или 90,5%) и Россия (33 млн долл. или 5,6%), при этом заметна тенденция сокращения доли России в общем экспорте и рост доли Европейского Союза", - сказано в сообщении.

Главными европейскими импортерами украинской одежды является Германия (161 млн долл.), Венгрия (32 млн долл.), Италия (31 млн долл.), Польша (30 млн долл.), на которые суммарно в 2015 году приходилось почти 57% экспорта из Украины.

При этом наиболее перспективными для украинских производителей одежды являются европейские страны не только с большими объемами импорта, но и со значительными темпами роста импортного спроса.

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В частности, такими перспективными рынками являются Люксембург (+ 20,0% в год), Польша (+ 15,4%), Латвия (+ 12,9%), Словакия (+ 12,5%), Литва (12, 4 %), Испания (+ 9,2%), Болгария (+ 9,0%) и Нидерланды (+ 8,1%).