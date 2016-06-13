Китай отчитался о росте промпроизводства

Объем промышленного производства Китая в мае вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохранившись на уровне апреля, свидетельствуют данные национального статистического бюро Китая.

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Показатель мая оказался незначительно выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста на 5,9%. Аналитики полагают, что рост промышленного производства поддерживался увеличением расходов правительства на инфраструктуру и улучшением ситуации на рынке недвижимости, передает Прайм.

Данные нацстатбюро отражают объем производства, которые выпускают китайские промпредприятия.