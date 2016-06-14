Украина предлагает Корее сотрудничество в агросфере, машиностроении, космонавтике и IT-отрасли

Украина и Республика Корея имеют большой потенциал взаимного сотрудничества, и потому Киев готов предложить Сеулу глубокое сотрудничество в сфере сельского хозяйства, машиностроения, освоения космоса и информационных технологий.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в ходе украинско-корейского делового форума.

"Перспективными для нашего сотрудничества с Кореей являются сферы аграрного экспорта, сотрудничества в машиностроении и строительстве, туризме, инвестиционного сотрудничества в сфере IT", - сказал Кубив.

По его словам, Корея на текущий момент занимает 4 место по объему товарооборота среди стран азиатско-тихоокеанского региона. Объем украинского экспорта в Корею составляет порядка 395 миллионов долларов, а положительное сальдо торговли - порядка 10 миллионов долларов.

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При этом он подчеркнул, что эти показатели могут быть значительно увеличены.

"Украина готова предложить многое. Мы можем осуществить большой прогресс в работе. И тут очень важная позиция в том, что корейская сторона рассматривает Киев, Одессу, Харьков и Львов (как площадки реализации различных, в том числе региональных проектов - УНИАН). Мы говорим о создании совместных предприятий, о разработке конкретной карты действий, которую в дальнейшем будем воплощать", - сказал Кубив.

Справка УНИАН. Дипломатические отношения между Украиной и Кореей были установлены в 1992 году. На данный момент две страны разрабатывают возможности подписания Договора о стратегическом сотрудничестве. Как ожидается, такой договор может быть подписан уже через два-три года. Отдельные положения готовящегося договора будут обсуждаться на запланированном в текущем году заседании межправительственной группы высокого уровня.