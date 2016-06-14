Финский Nokian обвинил российских сотрудников в промышленном шпионаже

В суде региона Пирканмаа началось рассмотрение крупнейшего в истории Финляндии дела о промышленном шпионаже, сообщает РБК со ссылкой на службу новостей Yle.fi.

"Производитель шин Nokian Tyres обвиняет десять своих бывших сотрудников в тайном сборе и передаче конфиденциальных сведений. По версии обвинения, секретные данные "утекли" в 2011–2012 годах с завода в городе Всеволожск, где производится большая часть шин Nokian", - говорится в сообщении.

Согласно обвинению, конфиденциальные сведения, касающиеся производства шин, оказались в распоряжении в том числе инженерного бюро Black Donuts Engineering, основанного бывшими сотрудниками Nokian.

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"В ноябре 2015 года суд Пирканмаа признал одного из бывших сотрудников Nokian виновным в передаче конфиденциальных сведений и приговорил его к одному году двум месяцам лишения свободы условно за промышленный шпионаж", - подчеркивает издание.

На заводе Nokian Tyres во Всеволожске заявили, что о разбирательстве, связанном с промышленным шпионажем на их предприятии, ничего не знают.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor. Штаб-квартира компании расположена в городе Нокиа. Завод в России был открыт в 2005 году. По итогам 2015 года мировые продажи Nokian Tyres снизились на 2,1%, до 1360,1 миллиона евро.

Продажи Nokian Tyres в России в евро снизились по отношению к 2014 году на 34,8% и составили 237 миллионов евро. Консолидированные продажи в евро в СНГ, включая Россию, снизились на 34% и составили 255,1 миллиона евро. В российском подразделении на конец отчетного периода работает 1327 сотрудников (1326 человек на конец 2014 года).