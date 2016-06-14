"Укроборонпром" впервые представил на выставке во Франции отечественные беспилотники (фото)

Государственный концерн "Укроборонпром" впервые представил инновационные разработки украинского военно-промышленного комплекса, в частности, отечественные беспилотные летательные аппараты на международной оборонной выставке Eurosatory-2016, которая проходит в Париже, сообщили в пресс-службе госконцерна.

«Укроборонпром» оснащает украинскую армию современным вооружением и военной техникой. Отечественные БПЛА, представленные на международной выставке Eurosatory, - яркий пример прогресса украинского ОПК», - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности госконцерна Дениса Гурака.

Согласно сообщению, представленные на выставке беспилотники являются средством разведки и высокоточного определения координат цели, работают в составе систем управления боем и управления огнем артиллерии. Отечественные БПЛА развивают скорость более 100 км/ч, имеют продолжительность полета до 12 часов и работают на высоте 2 км.

В целом, на стенде «Укроборонпрома» представлены макеты противотанковых ракетных комплексов, новых образцов бронетанковой техники и танков "Оплот", автоматических пушек и минометов, также представлен натурный образец современного бронетранспортера «Дозор-Б".

В пресс-службе напомнили, что "Укроборонпром" создал в своей структуре Украинскую авиастроительную корпорацию, объединив таким образом все авиастроительные предприятия страны в единый самолетостроительный кластер. Базовым предприятием корпорации станет госпредприятие «Антонов», на котором уже происходит разработка мощных отечественных БПЛА и беспилотных авиационных комплексов.

Eurosatory-2016 - крупнейшая международная выставка, посвященная вопросам безопасности и обороны и связанных с этой сферой передовых технологий. Eurosatory проводится под патронажем Министерства обороны Франции с 1967 года с периодичностью раз в 2 года.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укроборонпром" представил новые разработки украинского военно-промышленного комплекса на международной оборонной выставке-конференции «DSA-2016», которая прошла 18-21 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.