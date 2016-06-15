Компания Bunge открыла терминал в Николаевском морпорту за $180 миллионов (фото)

Агрокомпания Bunge сегодня, 15 июня, открыла на территории Николаевского морского торгового порта производственно-перегрузочный комплекс масличных культур стоимостью 180 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия терминала принял участие президент Украины Петр Порошенко.

По данным порта, при строительстве объекта было освоено более 4,84 млрд грн, проект состоит из двух взаимосвязанных частей - производственного комплекса по переработке масличных культур и перегрузочного комплекса.

Грузооборот производственно-перегрузочного комплекса определен в объеме 2,176 млн тонн в год, в том числе: 816 тыс. тонн сыпучих грузов (масличные и продукты их переработки ООО "ЕТСК"), 1 млн тонн зерновых грузов (ИП "Химтранс-Украина"), 360 тыс. тонн сырого масла (ООО "Юнитранс»).

В производство входит подготовительно-прессовый цех производительностью 2400 тонн в сутки с участками гранулирования лузги и шрота, цех экстракции с подземными емкостями для гексана вместимостью 3 на 65 куб. м и площадкой для слива гексана с автоцистерн; градирня (охлаждающая труба), резервуарный парк сырого масла емкостью 10 тыс. тонн с насосной станцией и системой трубопроводов подачи масла на причал № 13 ММП и загрузки на морские суда, сушильно-очистительные участки с рабочей башней и сушильными аппаратами, система конвейерных эстакад, подземный резервуар для технологической воды емкостью 1000куб. м с насосной станцией и т.д.

Перегрузочный комплекс включает в себя реконструированные склады № 8, 9 порта с норийной башней и системой надземных конвейерных эстакад, станцию разгрузки, пункты выгрузки зерна из железнодорожных вагонов, подъездной железнодорожный путь с вагонными весами, подпорные стенки; открытую складскую площадку, погрузочную транспортерную галерею вдоль причала № 13 с судопогрузочной машиной производительностью 1200 тонн в час для погрузки судов расчетным дедвейтом 30 тыс. тонн; отрытую площадку № 11 порта общей площадью 8047 кв. м и др.

Справка УНИАН. Bunge Limited осуществляет деятельность в более чем 40 странах мира. В Украине компания представлена Днепропетровским маслоэкстракционным заводом, который является одним из крупнейших в Украине предприятий по переработке семян подсолнечника и производству подсолнечного масла, в том числе бутилированного под торговой маркой «Олейна».