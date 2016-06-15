Турчинов планирует привлечь к производству боеприпасов 800 предприятий (видео)

Об этом он заявил сегодня во время посещения государственной акционерной холдинговой компании «Артем», где провел межведомственное совещание по вопросам организации производства боеприпасов в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

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По словам Турчинова, в течение последних лет, в том числе двух лет ведения войны, для защиты Украины «использовались боевые запасы, которые остались нам в наследство от советской армии».

«Но эти резервы не безграничны, значительная их часть была бездумно утилизирована или продана во времена, когда никто не думал, что придется воевать», - сказал он.

По словам секретаря СНБО, чтобы защитить Украину, укрепить ее обороноспособность, нет другой альтернативы, кроме «создавать собственную базу производства самого широкого спектра боеприпасов, начиная от патронов и заканчивая снарядами крупного калибра».

«Военно-техническое сотрудничество с нашими стратегическими партнерами по вопросам получения летального оружия искусственно заблокирована, и мы снова вынуждены рассчитывать только на собственные силы», - подчеркнул он.

Турчинов подчеркнул необходимость разработать и реализовать государственную программу производства украинских боеприпасов. «Она должна реализовываться очень быстрыми темпами», - отметил он, добавив, что к процессу производства могут быть привлечены около 800 украинских предприятий различного профиля – «это и химическое производство, и машиностроение, и много других смежных предприятий и структур».

«Соответственно, будут восстановлены или созданы новые производственные мощности, новые рабочие места, воплощены новые технологии», - сказал секретарь СНБО, добавив, что к реализации государственных программ необходимо привлекать и частный бизнес, «увеличивая наш ВВП и укрепляя национальную экономику».

«Это важная масштабная задача, и у нас нет другого пути, кроме быстро ее реализовать, потому что от этого зависит защищенность нашей страны», - подытожил он.

По данным пресс-службы, в межведомственном совещании приняли участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, руководители Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, чиновники и руководители предприятий отечественного оборонпрома.