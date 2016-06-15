Турчинов планирует привлечь к производству боеприпасов 800 предприятий (видео)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов инициирует разработку государственной программы производства украинских боеприпасов.
Об этом он заявил сегодня во время посещения государственной акционерной холдинговой компании «Артем», где провел межведомственное совещание по вопросам организации производства боеприпасов в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.
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По словам Турчинова, в течение последних лет, в том числе двух лет ведения войны, для защиты Украины «использовались боевые запасы, которые остались нам в наследство от советской армии».
«Но эти резервы не безграничны, значительная их часть была бездумно утилизирована или продана во времена, когда никто не думал, что придется воевать», - сказал он.
По словам секретаря СНБО, чтобы защитить Украину, укрепить ее обороноспособность, нет другой альтернативы, кроме «создавать собственную базу производства самого широкого спектра боеприпасов, начиная от патронов и заканчивая снарядами крупного калибра».
«Военно-техническое сотрудничество с нашими стратегическими партнерами по вопросам получения летального оружия искусственно заблокирована, и мы снова вынуждены рассчитывать только на собственные силы», - подчеркнул он.
Турчинов подчеркнул необходимость разработать и реализовать государственную программу производства украинских боеприпасов. «Она должна реализовываться очень быстрыми темпами», - отметил он, добавив, что к процессу производства могут быть привлечены около 800 украинских предприятий различного профиля – «это и химическое производство, и машиностроение, и много других смежных предприятий и структур».
«Соответственно, будут восстановлены или созданы новые производственные мощности, новые рабочие места, воплощены новые технологии», - сказал секретарь СНБО, добавив, что к реализации государственных программ необходимо привлекать и частный бизнес, «увеличивая наш ВВП и укрепляя национальную экономику».
«Это важная масштабная задача, и у нас нет другого пути, кроме быстро ее реализовать, потому что от этого зависит защищенность нашей страны», - подытожил он.
По данным пресс-службы, в межведомственном совещании приняли участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, руководители Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, чиновники и руководители предприятий отечественного оборонпрома.