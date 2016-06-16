"Перша приватна броварня" увеличила производственные мощности на 30%

В мае 2016 года "Перша приватна броварня" завершила цикл работ по второму этапу реконструкции собственного пивоваренного производства в г. Львов. Это позволило компании увеличить производственные мощности львовского завода до 130 миллионов литров в год.

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Андрей Мацола, основатель и СЕО “Перша приватна броварня”, объясняет, что необходимость проведения реконструкции связана с ростом доли рынка компании и объемов продаж в течение последних 2-х лет. Также он отмечает, что увеличение производственных мощностей позволило "Перша приватна броварня" вывести на национальный уровень продаж бренд "Закарпатське", а также удовлетворить существующий спрос в производстве международных лицензионных брендов.

По словам Антона Усова, Старшего советника Европейского банка реконструкции и развития по внешним связям в странах Восточной Европы и Кавказа, "Перша приватна броварня", одним из акционеров которой является ЕБРР, – это пример эффективной украинской компании с прозрачной структурой акционеров и передовыми принципами корпоративного управления на высококонкурентном рынке.

"Увеличение объемов производства означает создание новых рабочих мест и увеличение перечислений в государственный бюджет Украины, – подчеркивает он. – ЕБPР считает компанию "Перша приватна броварня" своим важным и долгосрочным партнером ".