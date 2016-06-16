Министр соцполитики Рева пообещал протестующим шахтерам выполнить все их требования до конца осени

Кабинет министров намерен до конца осени 2016 года выполнить все требования шахтеров из Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Кировоградской областей, которые протестуют в помещении Министерства социальной политики, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра соцполитики Андрея Реву.

Как отмечается в сообщении, требования шахтеров касаются трех позиций. "Первая - это отмена налога на пенсию. Второе требование касается пересмотра размеров регрессных выплат, которые получают инвалиды за счет Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Третья - осовременивание пенсий инвалидам труда", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что требование об отмене налога на пенсию выполнено. Кабинет министров внес соответствующий законопроект, который после доработки приняла Верховная Рада. Он уже вступил в действие. Этот документ отменил налогообложение пенсий размером до 10 740 гривень. Пенсии, превышающие десять минимальных зарплат, облагаются налогом, однако это не касается пенсионных выплат шахтерам-инвалидам.

По второму требованию - увеличению регрессных выплат - соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте (№4015). Его поддержало Министерство социальной политики и 11 мая текущего года одобрил профильный парламентский комитет.

"На его реализацию необходимо 550 миллионов гривень в год. Расчеты показывают, что такие средства в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний есть. Осталось, чтобы Верховная Рада включила его в повестку дня, а депутаты поддержали голосованием", - говоритcя в сообщении пресс-службы.

Относительно осовременивания пенсий, то, по мнению министра, это реально воплотить в жизнь только в рамках пенсионной реформы, которую правительство планирует провести во второй половине 2016 года.

"Позиция Министерства такова, что, индексировав пенсии инвалидам-шахтерам, мы не можем не сделать этого для чернобыльцев или ветеранов войны. Для приведения пенсий в соответствие с современными реалиями и ценами разрабатывается отдельный законопроект в рамках пакета, который, в свою очередь, будет представлен на утверждение в Верховную Раду. И это мы планируем сделать в сентябре", - цитирует Реву пресс-служба.

Министр ответил, что раньше принять закон не удастся, потому что для этого нужны расчеты Министерства экономразвития и Министерства финансов.

"Даже если мы будем день и ночь работать, все равно не успеем завершить эту работу до окончания летней сессии", - цитирует Реву пресс-служба. В министерстве ожидают соответствующего решения Верховной Рады в сентябре-октябре текущего года.

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До этого времени министр призвал шахтеров прекратить голодовку. В то же время, он отметил, что не имеет ничего против их протеста в стенах министерства.

"И еще, я попросил шахтеров, чтобы они прекратили голодовку, с учетом и без того подорванного здоровья. Они этот вопрос рассматривают. Надеемся, что к нам прислушиваются... Они не создают нам проблем. Они не препятствуют работе ведомства. Соответственно, мы с ними ведем диалоги. Есть ли необходимость им быть внутри помещения министерства круглосуточно? Не нам решать. Это решают руководители акций. И если они считают нужным именно так, мы не против", - цитирует Реву пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 10 июня президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой Украины закон об упразднении налогообложения пенсий, введенного в качестве временной меры в марте 2014 года для достижения макрофинансовой стабильности и сбалансирования госбюджета.

Налогообложение пенсий было введено c 1 марта 2014 года. Налогом в размере 15% облагались пенсии граждан, превышавшие по размеру три минимальные зарплаты. По состоянию на 1 января 2016 года эта налогооблагаемая пенсия составляла от 4 134 гривни. С 1 мая эта сумма составляла бы 4 350 гривень. Однако в конце апреля Кабмина Владимира Гройсмана принял решение о необходимости отмены налогообложения пенсий. Минфин подготовил соответствующий проект закона, принятый парламентом в начале июня.