"Укроборонпром" сменил руководство Киевского авиаремонтного завода

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, назначил нового руководителя Киевского авиаремонтного завода №410 гражданской авиации из-за саботажа предыдущим руководством приказов госконцерна и выявленных финансовых махинаций на предприятии.

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна, новым руководителем этого завода, входящего в состав "Укроборонпрома", назначен Виктор Ганькевич вместо уволенного Сергея Подрезы.

"Решение сменить менеджмент 410-го завода гражданской авиации вызвано системным сопротивлением со стороны предприятия сотрудничать с "Укроборонпромом", игнорированием приказов, противодействием выполнению органом управления своих уставных полномочий, а также нежеланием работать прозрачно и открыто. Также, несмотря на саботаж информирования концерна о деятельности завода и непредоставление всех необходимых для этого документов, специалистами "Укроборонпрома" выявлены подозрения относительно миллионных незаконных сделок с денежными средствами предприятия, невыполнения финансового плана, и другое", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в связи с отсутствием опровержений этих подозрений со стороны завода вся информация по каждому отдельному факту возможных правонарушений передана "Укроборонпромом" в правоохранительные органы, в частности, в Генпрокуратуру, Службу безопасности, Министерство внутренних дел и Национальное антикоррупционное бюро.

Кроме того, "Укроборонпром" поручил новому руководству завода в максимально короткие сроки осуществить внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия, привлечь профессиональных юристов и финансистов для налаживания его работы и обеспечить прозрачность функционирования авиационного завода.

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Также руководство "Укроборонпрома" считает, что данное авиационное предприятие должно быть интегрировано в общую систему кооперации госконцерна, что обеспечит дальнейшее развитие его производства.

В пресс-службе напомнили, что в течение 2015-2016 годов "Укроборонпром" передал в военную прокуратуру 48 материалов по фактам коррупции, выявленным в ходе внутренних проверок, в частности, 23 дела о противоправных сделках с государственными средствами, 25 - по выводу из госсобственности имущества предприятий-участников госконцерна.

Справка УНИАН. Киевский авиаремонтный завод №410 ГА – практически единственное на Украине предприятие, оказывающее широкий спектр услуг по ремонту и сервисному обслуживанию самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32 и двигателей Д-36 для самолетов Як-42 с высоким уровнем качества и максимальной оперативностью выполнения работ.

Основными задачами завода является оказание услуг эксплуатантам по оперативному, периодическому обслуживанию и капитальному ремонту авиационной техники, направленному на поддержание летной годности техники, гарантирующих высокое качество выполненных работ.