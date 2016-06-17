Италия выходит из российского авиапроекта SSJ 100, признав его нерентабельным

Итальянский участник проекта Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) Leonardo-Finmeccanica намерена минимизировать участие в программе, пишет "Коммерсант".

После того как РФ внесла 100 млрд руб. (1 доллар - 65 руб.) на поддержку производителя этих самолетов АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), итальянцы решили не предоставлять соответствующих сумм и, по сути, признали проект нерентабельным. В итоге, по данным "Ъ", стороны обсуждают снижение доли Leonardo-Finmeccanica в СП SuperJet International до 10%, а ГСС полностью перейдут под контроль структур Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Читайте такжеУкраина сделала еще один шаг для открытия неба ЕС: ратифицировано авиасоглашение с Кипром, Грецией и ПольшейПо словам одного из источников "Ъ", итальянский акционер отказался от внесения денежных средств, эквивалентных объему господдержки, исходя из стратегии нового руководства компании по выходу из нерентабельных бизнес-проектов. В рамках этого в 2015 году Finmeccanica продала часть железнодорожных активов (40% акций Ansaldo STS и 100% Ansaldo Breda японской Hitachi за €809 млн).

То, что изменения в объеме участия итальянской стороны

в проекте неизбежны, стало понятно еще в середине 2014 года, когда акционеры ГСС решили провести допэмиссию акций на 36,5 млрд руб. в пользу ОАО "Сухой" (дочерняя компания ОАК, владеющая российской долей в ГСС). Итальянские партнеры не были готовы к докапитализации, но в итоге подписали соглашение о сохранении участия в проекте.

В материалах ОАК о кредитной линии Сбербанка на $600 млн говорилось, что в июне 2014 года "Сухой" заключил акционерное соглашение, по которому итальянцы должны внести в капитал ГСС не менее $390 млн до конца 2017 года. Поступление этого взноса являлось одной из ковенант ГСС по кредиту банка. После того как "Сухой" выкупил допэмиссию ГСС, Finmeccanica сократила изначальную долю в уставном капитале компании с 25% до 5,9% в четвертом квартале 2014 года. В отчетности ГСС по МСФО за 2015 год говорится, что "Сухому" принадлежит 94,4% акций, а World Wings (дочерняя структура Alenia, входит в Finmeccanica) — 5,5%.

Параллельно, по словам источников "Ъ", российская сторона

рассматривала различные варианты структурирования сделки с учетом действия санкций в отношении ОАК. Например, был вариант выкупа у итальянцев их доли в 51% в Super Jet International (SJI, занимается продажей, кастомизацией и поставками SSJ 100 на основных зарубежных рынках). Но тогда, говорит источник "Ъ", возникал риск, что европейские банки из-за санкций не смогут финансировать SJI.

Теперь российская и итальянская стороны должны пересмотреть ранее заключенное акционерное соглашение по ГСС, сократив долю итальянцев. По словам одного из источников "Ъ", сейчас основной вариант связан с "сохранением партнерских отношений с итальянским концерном, но с меньшей долей его участия".

По предварительным договоренностям, говорит источник "Ъ", близкий к правительству, Finmeccanica оставляет структурам ОАК весь оставшийся пакет в ГСС и 41% из своей доли в SJI, сохранив лишь 10% в SJI (с возможностью последующего выкупа этой доли структурами ОАК). При этом российская сторона через компанию "Сухой" должна будет вернуть накопленный долг ГСС и SJI перед Finmeccanica — около €135 млн на конец 2015 года. Кроме того, ОАК придется оплатить остаток разработки интерьера самолета в рамках действующего контракта с ГСС — €16 млн, покрыть расходы в €8 млн на сокращение персонала SJI.

В ГСС и ОАК отказались от комментариев, в Минпромторге и Leonardo-Finmeccanica на запросы "Ъ" не ответили.

Глава Infomost Борис Рыбак считает возможное сокращение участия итальянской стороны в проекте "не самым благоприятным развитием событий". "SSJ 100 находится в самом начале своего пути на международный рынок, поэтому для поддержки проекта необходимы авторитет и умения зарубежного партнера",— считает эксперт.