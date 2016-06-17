Украина в этом году может увеличить выплавку стали на четверть

Украина в текущем году может увеличить выплавку стали на четверть по сравнению с результатом прошлого года до 29 миллионов тонн с 23 миллионов тонн.

Соответствующий прогноз в ходе конференции сообщил вице-президент объединения предприятий метпредприятий "Укрметаллургпром" Дмитрий Белокуров.

"Планы на 2016 год выплавить 29 миллионов тонн стали", - сказал он.

Он уточнил, что в данном объеме доля конвертерной стали может составить 21,6 миллиона тонн, мартеновской стали – 5,6 миллиона тонн, электростали – 1,9 миллиона тонн.

Читайте такжеУкраинским предприятиям не хватает металлолома - сбор с начала года сократился вдвое

По его словам, для производства заявленного объёма стали меткомбинатам необходимо порядка 8,1 миллиона тонн лома, из которых 5,7 миллиона тонн необходимо будет закупить.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2015 году производство металлопроката сократилось на 16% - до 20 миллионов тонн, стали - на 16%, до 22,9 миллиона тонн. При этом экспорт металлопроката снизился на 15%, или на 3,1 миллиона тонн, - до 17,1 миллиона тонн.

В совокупности со снижением цен на мировых рынках проката это повлекло за собой снижение экспортной выручки на 39%, до 6,4 миллиарда долларов против 10,5 миллиарда долларов в 2014 году.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки. До 2014 года доля горно-металлургического комплекса страны приносила стране около трети валютной выручки. Однако после начала боевых действий на Донбассе, инициированных Россией, а также в связи с падением спроса на металлургическое сырье и продукцию в мире (как следствие, снизились цены на эти товары) доля сектора ГМК в валютных доходах снизилась до 25%.